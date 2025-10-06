Лошади, спорткар и квартиры: что дарят друг другу богатые россияне

Эксперты Федеральной нотариальной палаты (ФНП) сообщили «Комсомольской правде», что богатые россияне дарят друг другу подарки, закрепляя факт передачи на бумаге.

В ФНП уточнили, что чаще всего граждане презентуют друг другу предметы роскоши: ювелирные украшения, автомобили, в частности спорткары, картины, антикварную мебель. Например, в Подмосковье нотариус оформил дарение эксклюзивной люстры ценой в несколько миллионов, говорится в материале.

Кроме того, богатые россияне предпочитают дарить деньги: часто дарят большие суммы, но потом дарители пытаются вернуть их, утверждая, что давали взаймы. В списке числятся и квартиры: один бизнесмен подарил супруге квартиру и путевку в Париж. Дарят также домашних питомцев: кошек и собак редких пород. Однако, как уточнили эксперты ФНП, «случаются и более экзотические варианты». Например, на Рублевке жена подарила мужу четырех коней.

Среди других презентов у богачей — интеллектуальная собственность (товарные знаки, компьютерные программы, рисунки, фотографии), прощение долгов и будущие подарки (в документе указывают срок или событие, когда подарок вручат).

Ранее сообщалось, что, согласно данным обновленного «Индекса миллиардеров» (Bloomberg Billionaires Index, BBI), с начала 2025 года совокупное состояние богатейших российских бизнесменов увеличилось почти на 20 миллиардов долларов.