Систему маткапитала неожиданно предложили модернизировать

Программа материнского капитала в ближайшие годы может претерпеть изменения, направленные на усиление мотивации к рождению второго и последующих детей. Развитие этой меры будет рассматриваться в совокупности с корректировкой других демографических инструментов, сообщил в интервью «РБК» министр труда Антон Котяков.

Он отметил, что действующая система выплат нуждается в обновлении. По словам министра, материнский капитал изначально успешно выполнял задачу стабилизации и увеличения рождаемости с момента запуска программы в 2007 году и до 2016-го. Позднее, после реформы 2020 года, основной акцент был сделан на поддержку семей при рождении первого ребенка, что помогло избежать снижения числа первенцев.

Однако, как подчеркнул Котяков, хотя число первых рождений удержалось от падения, заметного роста вторых появлений на свет не произошло, несмотря на положительную динамику по третьим детям. Министерство рассматривает дополнительные меры, которые могли бы стимулировать рождение последующих детей и повысить эффективность программы в целом.

В России проиндексируют материнский капитал

Котяков подчеркнул необходимость пересмотра действующих механизмов поддержки рождаемости. По его словам, некоторые из них утратили прежнюю действенность или перестали оказывать ощутимое влияние на целевую аудиторию, ради которой создавались. Ведомство видит перспективу в создании усовершенствованного, более мотивирующего формата материнского капитала, который станет весомым фактором демографического роста.

Особое внимание министр уделил проблеме закредитованности семей, которая, по его словам, становится серьезным препятствием для рождения детей. Он отметил, что государственная помощь должна быть доступна вне зависимости от наличия кредитных обязательств перед банками.

Согласно данным Социального фонда, в 2024 году россияне направили 344,8 млрд рублей материнского капитала на улучшение жилищных условий, из которых 267,8 млрд пошло на погашение ипотечных кредитов и займов. Сейчас семьи, где рождается третий или последующий ребенок, имеют право на государственную выплату в размере 450 тыс. рублей для частичного покрытия задолженности по ипотеке. Срок действия этой меры продлен до конца 2030 года.

Ранее министр уже подчеркивал необходимость модернизации программы, отмечая, что, несмотря на востребованность маткапитала, его результативность постепенно снижается. Государству, по мнению Котякова, требуется более значимая система поддержки при рождении второго ребенка.

С 1 февраля текущего года размер материнского капитала был проиндексирован и составил 690 тысяч рублей при рождении первого ребенка и почти 222 тысячи — при появлении второго. Программа, стартовавшая в 2007 году, продлена до 2030 года и остается одним из ключевых инструментов государственной демографической политики.