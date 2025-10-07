Министр труда высказался против идеи налога на тунеядство

Глава Минтруда Антон Котяков в интервью РБК заявил, что не поддерживает инициативу о введении налога на тунеядство.

По словам министра, такая мера, по его мнению, не является эффективным инструментом регулирования занятости.

ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, согласно которым большинство россиян также не одобряют введение подобного налога: 59% респондентов высказались против. При этом 45% участников исследования считают, что в стране необходимо установить ответственность для трудоспособных граждан, уклоняющихся от официального трудоустройства.

Депутат Мособлдумы, экономист Анатолий Никитин заявил «Газете.Ru», что вероятность возвращения в России закона о тунеядстве в настоящее время низкая. Он считает, что обсуждаемый закон о тунеядстве заведомо неэффективен. Он сослался на данные Росстата, по которым в декабре 2024 года уровень безработицы в России составил 2,3%. Это исторически минимальный показатель.