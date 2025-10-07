На выплату страховых пенсий в 2026 году выделят 11,9 трлн рублей

Почти 12 трлн рублей выделят в 2026 году на выплату страховых пенсий россиянам.

Об этом сообщил председатель Социального фонда России Сергей Чирков на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.

"Традиционно самое крупное направление расхода бюджета фонда - это пенсионное обеспечение. Расходы на страховые пенсии в 2026 году запланированы в объеме 11,9 трлн рублей. Индексация страховых пенсий будет рассчитываться с 1 января в том же порядке, как и в текущем году, но на уровень выше инфляции. Будет проведена индексация на 7,6% с 1 января", - сказал он.

Кроме того, в бюджете на 2026 год предусмотрен пересчет страховой пенсии женщинам в связи с зачетом в страховой стаж периодов ухода за пятым и последующими детьми.

"То есть, теперь в страховом стаже будут рассчитываться все дети, которые были рождены и воспитаны мамой. На эти цели в бюджете предусмотрено 10,9 млрд рублей", - пояснил Чирков.

Также расходы фонда по социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в 2026 году составят 1,4 трлн рублей, в том числе порядка 1 трлн - на выплаты по больничным листам.