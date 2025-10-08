Раскрыт подвох депозитов под 30% годовых

Вклады с доходностью под 30% годовых обладают рядом особенностей и ограничений по сравнению с обычными банковскими предложениями.

© Deita.ru

Об этом предупредила аналитик портала «Банки.ру» Инна Солдатенкова, сообщает ИА DEITA.RU.

По ее мнению, такие вклады в основном доступны только новым клиентам или тем, кто не имел в этом банке открытых вкладов или накопительных счетов за последние полгода до оформления нового депозита.

Кроме того, такие депозиты обычно имеют короткий срок (от одного месяца до полугода, в зависимости от конкретного продукта), а также ограниченную сумму — чаще всего не более 50 тысяч рублей. У них могут быть ограничения по доступным операциям: отсутствует возможность снятия, пополнения или часто — капитализации процентов.

Банки начали отказывать россиянам в снятии денег со вкладов

При выборе такого вклада важно внимательно изучать все условия и сравнивать доходность с классическими банковскими продуктами, так как за счет более широкого набора опций в итоге можно предпочесть последние и получить большую прибыль даже при меньшей ставке.

Обычно такие промо-вклады интересны вкладчикам с небольшими сбережениями или тем, кто не хочет удерживать средства на длительный срок, поскольку при таких параметрах их доходность зачастую выше, чем у стандартных вкладов, подчеркнула Солдатенкова.

По словам эксперта, запуск таких вкладов банками связан с желанием расширить клиентскую базу, в том числе для дальнейших перекрестных продаж, и повысить краткосрочную ликвидность. Также такие предложения нередко доступны при открытии вклада онлайн на финансовых маркетплейсах, в рамках совместных программ лояльности с финплощадками, которые часто добавляют к ставке бонусы, повышая тем самым привлекательность предложения для пользователей, заключила эксперт.