Финансовый аналитик предупредил россиян о подорожании многих товаров вслед за бензином

Цены на бензин продолжают ползти вверх. След за топливом начнут дорожать и другие товары, например, продукты питания. Об этом рассказал финансовый аналитик Виталий Калугин.

В настоящее время в российских регионах наблюдается всплеск цен на топливо. По мнению аналитиков, бесследно увеличение стоимости бензина не пройдет. Ситуация затронет и цены на другие товары. Калугин считает, что потребители ощутят это к концу 2025 года или к началу 2026-го. Тогда магазины распродадут товары, которые сейчас лежат на их складах. А в ближайшие пару месяцев резкого повышения стоимости товаров из-за роста цен на бензин россиянам ждать не стоит. Об этом пишет издание Nash Gorod.

– В целом, годовой рост стоимости товаров достигнет 9-10% (в настоящее время уровень накопленной инфляции в России составляет 8%). Подорожают те товары, которыми обеспечивают розничные магазины логистические компании, – отметил эксперт.

Он объяснил, что речь идет о том, что доставляют в магазины машины, которые заправляются бензином и дизелем. В списке оказались продукты, непродовольственные товары и одежда. Сейчас сложно, что будет с ценами на товары в грядущем году, но, предположительно, дешеветь они точно не будут.