Почти миллион за рождение второго: маткапитал в 2026 году вырастет

Размер материнского капитала на второго ребенка в 2026 году составит более 974 тысяч рублей, сообщил глава Социального фонда России Сергей Чирков на заседании Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.

Также увеличится сумма выплат при рождении первого ребенка — она превысит 737 тысяч рублей. Таким образом, уже со следующего года материнский капитал вырастет по обоим направлениям, а сумма на второго ребенка впервые приблизится к отметке в один миллион рублей.

Индексация размеров материнского капитала проводится ежегодно с учетом уровня инфляции. Средства можно использовать на улучшение жилищных условий, оплату образования детей, накопительную пенсию матери, а также на социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов.