С 2016 года: могут ли в РФ провести перерасчет пенсий для работающих пенсионеров

В Госдуме рассматривают инициативу фракции «Справедливая Россия — За правду» о проведении перерасчета пенсий для работающих пенсионеров с 2016 по 2024 год. Ждать ли перерасчета пенсий и насколько высокими могут быть доплаты, «Вечерняя Москва» узнала у эксперта.

Согласно инициативе, пожилые люди должны получить перерасчет пенсионных выплат за период с 2016 по 2024 год, когда они не индексировались, а увеличивались на пенсионные баллы (3 балла в год).

— Если изначально пенсия человека составляла 20 тысяч рублей, но он продолжал работать, то его выплаты не индексировались в соответствии с уровнем инфляции около восьми лет. Эти издержки теперь предлагается компенсировать: с учетом всех индексаций каждому пенсионеру за период с 2016 по 2024 год должны будут доначислить более чем 100 тысяч рублей, — пояснил в разговоре с «ВМ» председатель общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» Валерий Рязанский.

Но такой объем доплат не получится провести всем единовременно, это нанесет серьезный урон потребительскому рынку, подчеркнул эксперт.

— Речь идет о серьезных суммах, а в бюджете государства и социальной системе не заложена запасная подушка на такие случаи. Единственная возможность провести такие выплаты — задействовать треть средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), но никто на это не пойдет. Поэтому эта инициатива повиснет в воздухе, — считает собеседник «ВМ».

Он также напомнил, что работающим пенсионерам уже производят перерасчет пенсий, но по другой схеме:

— Когда человек увольняется с основного места работы, в следующем месяце ему начисляют пенсию с учетом всех коэффициентов, корректирующих инфляцию за предыдущий период. Если человек достиг пенсионного возраста в 2015 году, но уволился с работы в 2025 году, со следующего месяца ему начислят пенсию с учетом всех этих индексаций. К примеру, если страховая пенсия составляла 18–19 тысяч рублей, в первый месяц ему начислят около 25 тысяч рублей.

Также в июле в Госдуме разъяснили правила покупки пенсионных баллов и формирования стажа. Так, для получения страховой пенсии по старости человек должен беспрерывно отработать не менее 15 лет, а также накопить 30 пенсионных баллов. При этом, в случае нехватки стажа, пенсионные баллы можно докупить.

С 1 января 2025 года пенсионные баллы подорожали на 24 процента. По какому критерию их начисляют и как их можно докупить, «Вечерняя Москва» разбиралась с экспертом.