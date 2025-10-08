Эксперт рассказала, какая цена на говядину ждет россиян к Новому году

К Новому году россиянам стоит готовиться к подорожанию говядины. По предварительно информации, стоимость может вырасти ещё на 5–10%. Причина — производство сокращается, а издержки продолжают расти.

Об этом в беседе с aif.ru рассказала профессор, заведующая кафедрой отраслевых рынков Финансового университета при правительстве РФ Антонина Шаркова.

«Тенденция роста цен, как на мировом рынке, так и у нас, скорее всего, сохранится. Главные причины — рост издержек и сокращение производства», — заявила эксперт.

Она также уточнила, что некоторая часть фермеров уходит в более прибыльные направления — свиноводство и птицеводство. При этом, по ее словам, уже к Новому году говядина может подорожать еще на 5-10% из-за роста спроса.

По данным Росстата, в августе 2025 года поголовье крупного рогатого скота в стране составило 7,54 млн голов — на 2,1% меньше, чем годом ранее. Коров стало меньше на 1,6%, до 3,03 млн.

«Скотоводы не могут быстро увеличить объёмы. Бычка выращивают до двух лет, свинью — за полгода, а курицу — и вовсе за полтора месяца», — отметила Шаркова.

Из-за этого Россия сегодня полностью обеспечивает себя только свининой и курятиной, а говядину по-прежнему закупает за границей — в Белоруссии, Бразилии, Индии, Аргентине и Уругвае. Импортная доля, по прогнозам, останется не ниже 16%.