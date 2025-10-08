Россиянам для достойной старости нужна пенсия в в два раза выше нынешней

Россияне хотят пенсию в среднем в размере 49800 рублей в месяц, по опросу одного из видных ресурсов по трудоустройству. На первый взгляд, цифра весьма скромная: что за жизнь на 50 тыщ в месяц? С другой — она почти в два раза выше сегодняшнего среднероссийского уровня. По мнению респондентов таких денег должно хватить на продукты питания, на оплату «коммуналки» и на то, чтобы раз в месяц сходить в парикмахерскую. Но как ее накопить?

Оказывается, чтобы спокойно коротать старость, нашим согражданам нужна пенсия в пределах 50 тысяч рублей. Свежий соцопрос даже выявил определенное единодушие в предпочтениях. С разницей пару тысячи рублей эту сумму называют желаемой мужчины и женщины, старые и молодые сотрудники, высокооплачиваемые и не очень. Получается, прямо как у Шуры Балаганова из «Золотого теленка», которому щедрый Остап Бендер выдал «для полного счастья» ровно такую сумму - 50 тысяч рублей.

Между тем, примерно такие (чуть поменьше) пенсии уже сегодня получают жители некоторых российских регионов. Речь идет о районах Крайнего Севера и приравненных к ним территорий. Например, по данным Социального фонда России на Чукотке выплаты составляют более 38 тысяч в месяц, на Камчатке и в некоторых других субъектах Федерации свыше 34 тысяч рублей… Однако там идет доплата в 50 % за 15 лет стажа в суровых климатических условиях. Кроме того, назначаются районные коэффициенты, которые варьируются от 1,15 до 2.

А в остальной части России с пенсией дела обстоят куда скромнее. Ее формула такова: стоимость пенсионных коэффициентов необходимо умножить на количество отработанных лет и прибавить к ним фиксированную часть страховой пенсии. В нынешнем году выплаты от государства в среднем составляют 24,9 тысячи рублей.

- Пенсия зависит от размера зарплаты, - поясняет профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. – Чтобы получать выплаты при выходе на заслуженный отдых в пределах 40-50 тысяч рублей, медианная зарплата – не средняя, это важно! - должна составлять не менее 120 тысяч рублей в месяц. Человек, который зарабатывает небольшие деньги, накопить значимую сумму к пенсии не сможет.

Мы часто упрекаем наших сограждан в том, что они-де сами не очень-то стараются изменить свою жизнь к лучшему, что только и делают, что ждут подачек от государства. Так могут ли они в сегодняшних условиях сами себе накопить на пенсию в районе желаемых 50 тысяч рублей? Созданы ли такие механизмы и насколько эффективно они работают? Теоретически инструментарий для накоплений вполне подходящий: негосударственные пенсионные фонды, депозиты, ценные бумаги, паевые инвестиционные фонды, драгметаллы…

Однако первым делом на ум приходит программа долгосрочных сбережений. Взносы участника программы в определенной пропорции софинансирует государство, но не более 36 тысяч рублей в год. А накопления можно будет снять со счета через 15 лет. Но что от них останется через 5, 10 или 15 лет? Не съест ли их инфляция, экономические кризисы и антироссийские санкции? Исключать ничего нельзя, с 90-х годов прошлого века мы все это прошли с потерей денег, нажитыми, как говорится, непосильным трудом….

Александр Сафонов из простых способов накоплений называет депозитные вклады – там проценты по доходности выше, чем в негосударственных пенсионных фондах. И приобретение недвижимости, чтобы впоследствии сдавать ее в аренду и получать доход.

- Есть еще приобретение ценных бумаг, драгметаллов, но в этих вопросах нужно разбираться, - говорит он.

Доктор экономических наук Алексей Зубец считает, что пенсия в размере 50 тысяч рублей достаточно давно фигурирует в ожиданиях россиян. Хотя он и не уверен, что эта сумма практически одинакова для разных возрастных групп.

- Чем люди моложе, тем выше у них аппетиты, - поясняет он. – У людей старшего поколения запросы более умеренные. Но сумма в 50 тысяч рублей вполне достаточна для базовых потребностей человека. Таких денег хватит и на продукты, и даже на какие-то хобби и развлечения.

- Человек самостоятельно может себе накопить на пенсию, чтобы она была существенным «довеском» к государственным выплатам? Такие механизмы сегодня есть?

- Существуют программы негосударственных пенсионных накоплений, в них участвуют миллионы человек. Кроме того, действуют негосударственные пенсионные корпоративные программы, когда компании для своих сотрудников открывают собственные пенсионные фонды. Часть средств вносит работник, а часть компания. Но таких предприятий в стране не очень много.

Самый надежный способ обеспечить себе прибавку к пенсии – это владеть недвижимостью, которую можно сдавать в аренду и получать с этого дополнительный доход. Но, как вы понимаете, большинство россиян, в силу разных обстоятельств, вряд ли могут воспользоваться таким механизмом.