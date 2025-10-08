Рабочие профессии впервые возглавили рейтинг престижных в РФ

За год престиж рабочих профессий в России вырос почти в четыре раза: 45% россиян считают труд квалифицированных рабочих самым уважаемым, тогда как год назад так думали лишь 12%. Рабочие профессии впервые заняли первое место в рейтинге престижных, опередив инженеров с высшим образованием (34%) и ИТ-специалистов (32%). В 2024 году самыми уважаемыми считались позиции в ИТ (51% голосов). Об этом свидетельствуют данные совместного исследования компании РОКВУЛ и платформы hh.ru, с которым ознакомилась "РГ".

© Российская Газета

По данным опроса, наиболее престижными считаются сервисные инженеры (28%), геодезисты (22%), сварщики (21%), операторы станков с ЧПУ и мастера по ремонту оборудования (по 20%), прорабы и токари (по 18%). Ощутимо вырос престиж водителей (с 5% до 14%), сварщиков (с 13% до 21%) и монтажников (с 4% до 11%).

По словам директора по исследованиям hh.ru Марии Игнатовой, изменение отношения к "синим воротничкам" подтверждается и динамикой на рынке труда.

"За январь - август этого года в профобласти "Рабочий персонал" было открыто на 44% больше резюме, чем год назад", - отметила она.

Половина опрошенных уверены, что за последние десять лет уважение к рабочим профессиям заметно выросло, и только 14% считают, что снизилось. 45% тех, кто отметил рост престижа рабочих профессий, объясняют это тем, что без рабочих невозможно обойтись, 41% - высоким спросом и количеством вакансий, а 38% - увеличением зарплат.

Более того, 23% россиян уверены в широких возможностях для профессионального и финансового роста в этой сфере. Пятая часть (20%) связывает рост престижа с современным оборудованием, а 15% опрошенных - с возможностями для самореализации. По 14% россиян отметили позитивное влияние медиа и изменение менталитета.

Однако часть респондентов по-прежнему оценивает ситуацию скептически. Среди тех, кто уверен в падении престижа рабочих профессий, 76% объясняют это низкими зарплатами, 55% - популяризацией легких способов заработка в интернете. Почти половина (49%) считают, что статус рабочих профессий страдает из-за тяжелых условий труда и отсутствия перспектив роста, а 39% указывают на сохраняющиеся предвзятые стереотипы в обществе.

Менеджер по персоналу компании РОКВУЛ Евгения Андреева отмечает, что эти представления уже не соответствуют реальности.

"Сегодня квалифицированные рабочие очень востребованы в разных отраслях - от производства до строительства - и могут претендовать на высокий уровень зарплаты. При этом компании стараются создать комфортные условия труда и возможности для развития, ведь это способствует удержанию лучших специалистов", - рассказала она.

Согласно исследованию, 45% россиян признают, что условия труда рабочих за последнее десятилетие действительно стали комфортнее. Лишь 29% считают, что работать стало сложнее, а 27% не заметили изменений.

К. э. н., доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев добавляет, что оплата труда рабочих активно растет из-за того, что сотрудников не хватает.

"Безработица на рекордно низком уровне - 2,2%, а зарплаты почти во всех рабочих отраслях начинаются почти от 100 тысяч рублей", - говорит он.

Кандидат экономических наук декан факультета технологического предпринимательства университета "Синергия" Ольга Харина объясняет это демографической ямой 90-х годов.

"Низкая рождаемость последних десятилетий привела к уменьшению числа молодых специалистов, готовых занять вакантные места в производственной сфере. Это создало благоприятные условия для повышения значимости и востребованности рабочих профессий", - поясняет эксперт.

Кроме того, как объясняет Тимофеев, государство для развития собственного производства и импортозамещения предлагает предприятиям обрабатывающей отрасли налоговые преференции, льготы на приобретение и содержание технологий и цифровых сервисов, оказывает содействие в профпереподготовке и аудите рабочих мест.

"Таким образом, предприятия получают скидку от государства на отчисления, на содержание технологий и на развитие. Предприятия получают и существенную экономию, и подушку скидок и преференций для роста. И все это может в итоге сказаться на росте зарплат работников", - считает экономист.

Большинство участников опроса (66%) уверены, что у квалифицированных рабочих есть реальные возможности для продвижения по службе. Только 14% сомневаются в этом, еще 20% затруднились ответить. Аналитики предполагают, что, возможно, именно поэтому две трети россиян (66%) хотели бы, чтобы их дети освоили рабочую специальность, год назад таких было 43%.

Опрос также показал, как россияне представляют себе рабочие профессии через 10-20 лет. Треть респондентов (32%) полагают, что рабочие превратятся в специалистов-универсалов с расширенным функционалом. Еще 31% россиян считают, что ручной труд станет еще более ценным и эксклюзивным, а 30% уверены, что люди будут трудиться вместе с роботами.

27% ожидают, что профессии станут более технологичными и цифровыми, а 14% - что в этих сферах станет больше женщин. При этом лишь 17% опрошенных считают, что роботы и искусственный интеллект полностью заменят человека.