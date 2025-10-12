Россиянам напомнили о росте страховой пенсии с 1 января 2026 года

Депутат Госдумы, член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин в беседе с RT напомнил, что с 1 января 2026 года страховые пенсии в России вырастут на 7,6%.

«Это повышение объединяет два ранее запланированных этапа индексации — по инфляции и по росту доходов Социального фонда. Изначально планировалось, что прибавку разобьют на февраль и апрель, но правительство решило провести всё сразу, чтобы пенсионеры получили увеличение уже с начала года», — объяснил собеседник RT.

Он добавил, что, по прогнозу Минэкономразвития, инфляция за 2025 год составит около 6,8%, а оставшиеся доли процента связаны с ростом поступлений в фонд.

«Средняя страховая пенсия к концу 2026 года достигнет 27 117 рублей. В бюджете Социального фонда на следующий год заложено повышение стоимости пенсионного коэффициента до 156,76 рубля и фиксированной выплаты до 9584,69 рубля. Именно эти параметры определяют конечную сумму, которую каждый пенсионер увидит в своей выплате», — заключил Говырин.

