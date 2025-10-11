Юрист объяснила, какие переводы на карту вызывают вопросы у налоговой

Федеральная налоговая служба (ФНС) может заинтересоваться движением денег по банковской карте, если регулярные поступления выглядят как доход от деятельности. Об этом сообщила «Ленте.ру» заместитель начальника юридического отдела платформы для сотрудничества с самозанятыми «Консоль» Арина Юсупова.

По словам эксперта, само по себе движение средств по счету налогом не облагается, однако регулярные переводы, схожие по суммам и поступающие от разных лиц, могут быть расценены ФНС как доход. В таком случае налоговая вправе доначислить налог вместе со штрафами и пени.

Юсупова отметила, что для налоговиков тревожными сигналами становятся регулярность и массовость переводов, одинаковые суммы, поступления от разных отправителей и отсутствие назначения платежа. В таких случаях ведомство может запросить пояснения и банковские выписки.

Она пояснила, что единичные переводы от родственников — например, помощь родителей на покупку квартиры — не вызовут вопросов. Но десятки мелких поступлений за «услуги без договора» или «консультации» налоговая может признать неучтенным доходом. В этом случае гражданину могут напомнить о необходимости зарегистрироваться как самозанятый или индивидуальный предприниматель.

Чтобы избежать проблем, Юсупова рекомендовала фиксировать назначение платежей, сохранять расписки, договоры или переписку, подтверждающую характер перевода. Для тех, кто регулярно оказывает услуги, безопаснее работать официально — через режим налога на профессиональный доход.

Эксперт подчеркнула, что риски касаются в первую очередь тех, кто систематически получает оплату на карту в обход налоговых режимов. Разовые переводы или помощь от близких не считаются нарушением.