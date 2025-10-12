В Госдуме ответили, переведут ли пенсии в цифровой рубль

Россиян не будут заставлять получать пенсии в цифровых рублях. Выплаты наличными или переводом на карту будут сохранены. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, передает ТАСС.

Парламентарий рассказал, что слухи о переводе всех выплат в цифровой рубль являются беспочвенными. Получение пенсий в подобном формате это только эксперимент, поэтому пенсионерам не нужно тревожиться.

«Все выплаты в полном объеме в проиндексированном виде, в зависимости от желания пенсионеров, как были, так и будут. Как получали они пенсии либо деньгами, либо на карту того банка, который они хотели, так они и будут получать», — сказал Нилов.

Он добавил, что консервативная часть общества настороженно относится к новым технологиям, и «мы должны их позицию, их мнение уважать».

В рамках пилотного эксперимента по оплате цифровыми рублями проведено уже более 100 тысяч операций. С 1 января 2026 года Казначейство России и ЦБ обеспечат возможность операций со счетом цифрового рубля.