В России могут заработать лимиты на число банковских карт

С декабря текущего года в России могут ввести ограничения на количество банковских карт, которые может иметь один человек.

Как рассказал газете «Известия» глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, планируется установить два лимита: не более пяти карт в одном банке и не более 20 карт во всех кредитных организациях вместе взятых.

Отмечается, что соответствующая инициатива поможет властям в борьбе с мошенниками, которые выводят средства с помощью дропперов — клиентов банков, предоставляющих злоумышленникам свои карты.

Кроме того, по словам депутата, также планируется запуск сервиса для контроля за количеством пластиковых карт, благодаря которому клиенты смогут узнать, где и когда они их выпустили.

Ранее замначальника юридического отдела платформы для сотрудничества с самозанятыми «Консоль» Арина Юсупова рассказала, в каких случаях Федеральная налоговая служба (ФНС) может заинтересоваться переводами на банковскую карту.

Также в Госдуме назвали неизбежным вывод из оборота карт Visa и Mastercard.