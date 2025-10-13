Депутат Гаврилов дал советы пенсионерам при выборе банка для хранения сбережений

Пенсионерам при выборе банка для хранения сбережений следует в первую очередь обращать внимание на надежность финансовой организации, а не только на доходность вкладов. Такие рекомендации дал председатель комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов в беседе с ТАСС. По словам депутата, ключевыми критериями должны быть наличие у банка лицензии ЦБ и участие в системе страхования вкладов.

© Газета.Ru

Это гарантирует возврат до 1,4 млн рублей в случае банкротства, а по долгосрочным вкладам — до 2,8 млн рублей. Гаврилов предупредил, что некоторые банки могут предлагать под видом вкладов инвестиционные продукты с негарантированной доходностью. Пенсионерам стоит выбирать классические депозиты или накопительные счета с четко прописанными условиями. Особое внимание депутат рекомендовал уделять типу вклада: безотзывные депозиты не позволяют досрочно снять средства, но имеют повышенные страховые лимиты.

Проверить наличие лицензии у банка можно на сайте ЦБ РФ, а участие в системе страхования вкладов — на портале Агентства по страхованию вкладов. При отзыве лицензии выплаты производятся в течение двух недель. До этого зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявил, что российским пенсионерам стоит запомнить, что поликлиника или полиция никогда не попросят продиктовать данные или перевести деньги на безопасный счет, чтобы не попадать в ловушку мошенников.