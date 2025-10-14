ЛДПР предложила освободить многодетных и участников СВО от НДФЛ по вкладам

Депутаты от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким подготовили законопроект, предусматривающий освобождение от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) процентов по банковским вкладам для ряда категорий граждан. Об этом пишет ТАСС. Как следует из документа, который 14 октября будет внесен в Госдуму, льгота коснется многодетных семей, пенсионеров, участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей. Согласно инициативе, в Налоговый кодекс РФ предлагается внести поправки, освобождающие от уплаты НДФЛ доходы в виде процентов по вкладам, полученные в 2025–2027 годах. Мера распространяется на граждан с тремя и более детьми, пенсионеров, военнослужащих, принимающих участие в СВО или выполняющих задачи в прилегающих районах, а также на их родственников. Один из авторов инициативы, депутат Сергей Леонов, пояснил, что для многих многодетных семей накопления на банковских счетах служат временной мерой перед покупкой жилья. Он отметил, что необходимость платить НДФЛ с процентов по вкладам уменьшает размер накопленных средств, которые могли бы пойти на ремонт или приобретение более просторного жилья. По словам парламентария, подобная ситуация характерна и для участников СВО, которые нередко направляют полученные выплаты семьям или откладывают средства на крупные покупки. Леонов подчеркнул, что взимание налога с таких доходов было бы несправедливым. В партии уверены, что освобождение от НДФЛ позволит гражданам сохранить больше сбережений и станет проявлением поддержки со стороны государства.