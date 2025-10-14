Медикаменты в России за год подорожали на 14 процентов

Стоимость лекарств в России за год увеличилась в среднем на 14 процентов, из-за чего россияне начинают экономить на препаратах — покупают упаковки более крупного объема и ищут самые дешевые предложения через аптечные онлайн-сервисы. Об этом сообщают «Известия».

Так, согласно анализу компании DSM Group, средняя стоимость упаковки лекарства в январе — августе текущего года составила 416 рублей, что на 13,6 процента больше, чем за прошлогодний аналогичный период.

— С начала года основной рост цен наблюдался среди лечебных средств, не входящих в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (...) Продажи препаратов за восемь месяцев в натуральном выражении снизились на 2,3 процента, — говорится в статье издания.

В России аптеки с 1 июня стали частью системы здравоохранения. Теперь фармацевты получают льготы и преференции, которые положены сотрудникам в данной сфере.

