В России около 7,3 млн работающих родителей получат семейную выплату

В 2026 году на дополнительную социальную поддержку в виде семейной налоговой выплаты смогут рассчитывать около 7,3 млн трудоустроенных родителей, воспитывающих примерно 11 млн детей, сообщает РИА Новости.

По словам главы Минтруда Антона Котякова, речь идет о работающих россиянах, имеющих двух и более детей. В бюджете на эти цели заложено около 119 млрд рублей.

Министр пояснил, что пересчет налога на доходы физлиц будет осуществляться по ставке 6%. Воспользоваться им россияне смогут при условии, что средний доход на члена семьи не превышает 1,5-кратный размер прожиточного минимума, имущество соответствует установленным критериям, а у потенциального получателя нет задолженности по алиментам.

Выплата будет направляться разово по итогам года. Подать заявление на получение можно будет в электронном формате через портал Госуслуг, лично в офисе Соцфонда или МФЦ.