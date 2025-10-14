Стало известно, кто получит семейную налоговую выплату

В 2026 году семейную налоговую выплату, как сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, получат более 7 миллионов работающих родителей двух и более детей.

«С 2026 года запускается семейная налоговая выплата, - сообщил министр на заседании комитета ГД по бюджету и налогам. - Ей, как мы предполагаем, воспользуются порядка 7,3 млн работающих родителей двух и более детей». Выплатой, по его словам, дополнительно поддержат порядка 11 миллионов детей, растущих в семьях с работающими родителями. На эти цели в 2026 году правительством предусмотрено порядка 119 миллиардов рублей.

Перерасчет налога на доходы физлиц будет проходить по ставке 6%. Его смогут получить в том случае, если, во-первых, у родителей двое и более детей, во-вторых, среднедушевой доход в семье меньше 1,5 регионального прожиточного минимума. Кроме того, имущество должно соответствовать установленным критериям, а у потенциального получателя не должно быть долгов по алиментам.

Выплату будут направлять ежегодно.