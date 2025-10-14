Госдума предложила запретить запрашивать у россиян справки о доходах

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Антон Ткачев и Сардана Авксентьева предложили главе Минцифры Максуту Шадаеву запретить требовать у россиян справки, которые государственные органы могут получать сами.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на обращение.

"Считаем необходимым привести практику всех ведомств в соответствие с государственной политикой цифровой трансформации и полностью исключить требование о предоставлении гражданами справок о доходах и других документов и информации, которые можно получить по каналам СМЭВ (система межведомственного электронного взаимодействия)", - говорится в письме.

Там также сказано, что один из главных приоритетов госполитики, который закреплен к рамках нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства", - это создание клиентоцентричных госуслуг.

Отдельно отмечено, что при обращении за получением государственных и муниципальных услуг россияне, от которых требуют предоставлять справки, сталкиваются с неудобствами и затягиванием процесса получения социально значимых услуг. Это, по словам депутатов, противоречит законодательству и является избыточным административным барьером.