Россиян призвали обходить стороной кассы самообслуживания

Кассы самообслуживания существенно сокращают время ожидания в очередях магазинов, однако при их использовании покупателям следует проявлять осторожность.

Об этом в беседе с агентством «Прайм» рассказал эксперт банковского рынка Андрей Бархота, сообщает ИА DEITA.RU.

По его словам, операции на таких кассах не всегда проходят без ошибок: иногда товары сканируются некорректно, из-за чего приходится ожидать помощи ассистента. Кроме того, из-за невнимательности покупатель может случайно дважды отсканировать один и тот же товар, что приведёт к переплате.

Ещё одним распространённым риском, отмечает Бархота, является возможность оплатить чужие товары, если предыдущий покупатель не закрыл чек. В связи с этим эксперт рекомендует перед началом сканирования убедиться, что на кассе отсутствуют позиции других пользователей, а после сканирования — тщательно проверить итоговый список покупок.

Кроме этого, кассы самообслуживания могут создавать угрозы финансовой безопасности. Поскольку расстояние между соседними устройствами часто невелико, мошенникам легче сфокусировать взгляд на данных банковских карт — например, на номере карты и CVV-коде — что повышает риск несанкционированного списания средств, пояснил Бархота.

В связи с этим эксперт советует покупателям быть внимательными к подозрительным личностям в зоне касс и избегать демонстрации информации с банковских карт во время оплаты. Соблюдение таких простых мер предосторожности поможет снизить вероятность финансовых потерь при использовании касс самообслуживания.

