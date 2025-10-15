Россияне смогут оформить налоговый вычет на «Госуслугах»

Вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко сообщил, что на портале «Госуслуги» появилась новая жизненная ситуация «Налоговый вычет», позволяющая оформить популярные налоговые вычеты онлайн.

Он пояснил, что сервис проводит пользователя по всем этапам оформления и дает полную информацию о видах вычетов. Григоренко отметил, что вычет уменьшает налогооблагаемый доход и позволяет вернуть часть уплаченного налога, например, с зарплаты или при продаже недвижимости. По его словам, сервис упрощает процедуру и снижает риск передачи данных ненадежным организациям, которые оказывают услуги по заполнению деклараций.

Вице-премьер добавил, что платформа помогает определить доступный вид вычета. Если у гражданина были расходы на лечение, обучение или спорт, он сможет оформить социальный налоговый вычет. Григоренко подчеркнул, что сервис делает процесс прозрачным и удобным.

Он также рассказал, что сервис доступен в каталоге жизненных ситуаций на главной странице портала, где представлено 38 федеральных тем, объединяющих около 17 госуслуг каждая. До конца 2025 года планируется добавить еще 32 новые ситуации, включая оформление пенсии, поступление в вуз и поддержку многодетных семей, передает ТАСС.

Глава комитета Госдумы по вопросам собственности, член Национального финансового Совета Банка России Сергей Гаврилов сообщил, что с 2025 года в России изменятся правила предоставления налоговых вычетов, а также их лимиты.