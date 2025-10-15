Жителей России предупредили о росте цен на продукты в 2026 году

В связи с отсутствием в федеральном бюджете около 5 трлн рублей россиянам следует ожидать новые налоги и рост цен на продукты в 2026 году. Об этом заявил первый замглавы комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев, передает RTVI.

«Сейчас в бюджете не хватает около 5 трлн рублей, поэтому дали указание всем службам искать деньги», — сказал он.

По словам депутата, все инициативы в России при таком сценарии «ложатся на кошелек» граждан, поэтому будут введены дополнительные платежи.

Арефьев добавил, что в следующем году налог на добавленную стоимость планируется повысить с 20% до 22%. На этом фоне можно прогнозировать рост инфляции до показателей не менее чем 8%.

Читать новость полностью

Центробанк оценил влияние повышения НДС на рост цен в России

Повышение налога на добавленную стоимость (НДС) приведет к росту цен в России на 0,6–0,8 процентных пункта (п.п.)в декабре–январе, но в дальнейшем станет дезинфляционным фактором, считают в Центробанке (ЦБ) РФ. Такая оценка содержится в опубликованном регулятором бюллетене «О чем говорят тренды».

Ссылаясь на опыт подъема уровней НДС и практику других стран его авторы предположили, что «повышение не в полной мере будет перенесено в цены "на полке"» и частично погасится за счет маржи производителей и торговли. Признав, что достичь четырехпроцентного уровня инфляции в следующем году теперь станет несколько сложнее, в ЦБ в то же время отметили, что «если бы тот же уровень бюджетных расходов финансировался за счет бюджетного дефицита, а не НДС и другихналоговых мер, то для возвращения к низкой инфляции потребовалось бы дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики».

К тому же дополнительное охлаждение внутреннего спроса в 2026 году частично компенсирует первоначальный рост цен, отметили в Банке России.

Читать новость полностью

Депутат Кирьянов: рост НДС на 2% мало отразится на розничных ценах на продукты

Снижение или повышение НДС обычно мало влияет на розничные цены, что неоднократно подтверждалось на практике. Предстоящий рост на 2% также вряд ли сильно отразится на стоимости продуктов – вероятнее всего, изменения будут неощутимы, заявил в пресс-центре НСН зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

Депутат заверил, что пересмотр НДС в сторону роста точно не приведет к резкому росту цен, а все колебания будут незначительны, как это уже наблюдалось в прошлом. Он напомнил, что на важные продукты НДС останется льготным и не превысит 10%, а что касается вклада изменений в инфляцию, то, по данным Минэкономразвития, этот показатель будет на уровне 1,3%.

"Инфляционные процессы в среднем размазаны ровным слоем, но на продуктовую корзину это влияет меньше, то есть инфляция на продуктовую корзину больше влияет, - пояснил Кирьянов. - Я думаю, мы это в жизни не очень ощутим".

Он назвал решение о повышении НДС гуманным, подчеркнув, что косвенные налоги приносят значительные доходы в бюджет, но при этом в расходах домохозяйств обычно малозаметны.

Читать новость полностью

Средняя стоимость сельди в России выросла почти на 30%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Росстата.

По информации издания, за килограмм сельди в октябре 2025 года просят 375 рублей, что на 28% больше, чем в 2024 году. При этом оптовые цены на нее снижаются — атлантическая сельдь в Центральной России подешевела в оптовом сегменте на 14%, до 185 рублей за 1 килограмм.

«Розничная стоимость сельди и других видов рыб на полке увеличивается из-за роста издержек на логистику, хранение и переработку», — сообщил директор Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров.

Он добавил, что также растут расходы на топливо, электроэнергию и транспортировку, фонд оплаты труда. При этом маржинальность производства данного вида продукции снизилась на четверть за последние три года.

Читать новость полностью

Социально значимые продукты в крупных российских торговых сетях подешевели в сентябре на 2,7%. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила пресс-служба Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

«Стоимость социально значимых продуктов в крупных торговых сетях в сентябре по сравнению с августом снизилась на 2,7%. <...> В сентябре снижение цен отмечено на продукты в 16 из 25 социально значимых категорий. Сильнее всего подешевели овощи борщевого набора: белокочанная капуста – на 12,3%, морковь – на 10,6%, репчатый лук – на 9,7%. Цены на свеклу снизились на 5,3%, на картофель – на 4,2%. Помимо овощей, в крупных торговых сетях подешевели пшеничная мука (минус 7,2%), сезонные яблоки (минус 7,1%), рис (минус 5,7%), баранина (минус 5,4%), сливочное масло (минус 4,6%), говядина (минус 1,6%), черный чай (минус 1,5%), свинина (минус 1,3%), пшено (минус 1,1%). В пределах 1% снизились цены на поваренную соль», – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что средняя наценка торговых сетей на социально значимые товары «первой цены» в сентябре 2025 года сохранилась на уровне августа – 2,8%, снизившись год к году более чем вдвое – в сентябре 2024 года показатель составлял 6,6%.

«По ценам ниже закупочных (с отрицательной наценкой) в сетевой рознице в сентябре продавались девять из 25 категорий продуктов первой необходимости: сезонные яблоки (минус 7,6%), сахар-песок (минус 5,7%), куриные яйца (минус 3,9%), капуста (минус 3,1%), подсолнечное масло (минус 2,6%), рис (минус 1,9%), говядина (минус 1,8%), тушка цыпленка бройлера (минус 1,4%), морковь (минус 0,5%)», – отметили в организации.

Читать новость полностью

Сахар в России подешевел не только относительно лета, но и по сравнению с 2024 годом. К концу текущего месяца стоимость этого продукта упадет еще сильнее. Об этом заявил генеральный директор экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов. Его процитировало ТАСС.

Он обратил внимание, что на прошлой неделе средняя оптовая цена на сахар достигла 41 тысячи 810 рублей за тонну без НДС. Это почти на 11 процентов ниже тех показателей, которые имели место на начало августа и на 18,4 процента ниже уровня цен годичной давности. В конце первого месяца осени розничные цены составляли 72,8 рубля за килограмм.

Впрочем, не исключено, что дальнейшему удешевлению сахара может помешать искусственное подогревание спроса паническими сообщениями о снижении производства. Однако, в августе в РФ произвели 586,3 тысячи тонн сахара. Это на 17,3 процента больше, чем в последний месяц лета прошлого года. Растет и сырьевая база. С начала уборочной кампании и по 1 сентября этого года сахарной свеклы собрали почти на 30 процентов больше, чем за аналогичный период 2024 года. Таким образом, в настоящее время нет поводов для паники.

В начале октября появился прогноз, согласно которому к Новому году цены на сахар в России могут подняться на 20 процентов.