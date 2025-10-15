Стало известно, насколько может вырасти зарплата в Москве в 2026 году

Среднемесячная номинальная заработная плата в Москве может вырасти в 2026 году на 8% до 196,6 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прогноз социально-экономического развития столицы на следующий год и плановый период 2027 и 2028 годы.

Отмечается, что в 2026 году рост зарплаты составит 108% к предыдущему году.

«Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работающего достигнет 196 647 рублей», — говорится в тексте.

Рост зарплат также ожидается в 2027 и 2028 годах — до 213,3 и 231,4 тысяч рублей соответственно. При этом увеличение реальной заработной платы в 2026 году составит 2,4%.

Кроме того прогноз содержит данные о прожиточном минимуме в расчете на душу населения. В частности, в 2026 году этот показатель в Москве составит 25 343 рубля, в том числе 28 940 рублей для трудоспособного населения, 18 971 рубль для пенсионеров и 21 903 рубля для детей. В 2027 и 2028 годах, согласно прогнозам, прожиточный минимум достигнет 26 609 и 27 673 рубля соответственно.