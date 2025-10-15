Путин подписал закон, запрещающий списывать деньги с отвязанной банковской карты

Путин ввел запрет на списание денег за онлайн-подписки с отвязанных карт

С марта 2026 года сервисы не смогут автоматически списывать деньги за продление онлайн-подписки с банковских карт, которые пользователь отвязал в личном кабинете. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин, пишет ТАСС.

Документ обязывает продавцов цифровых подписок обеспечивать возможность отказа клиента от использования сохраненных реквизитов банковского счета или электронных средств платежа, включая подачу отказа в электронном виде.

После удаления карты платформа не имеет права продолжать списание средств без подтверждения пользователя, указано в тексте законопроекта, который вступит в силу 1 марта 2026 года.

13 октября вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил ввести механизм самозапрета на автоматические списания с банковских карт. Депутат заявил, что механизм такого самозапрета позволил бы клиенту банка в мобильном приложении или личном кабинете установить настройку, с которой любые такие платежи были бы заблокированы.

Чернышов отметил, что это даст россиянам реальный и простой инструмент контроля над собственными финансами, а также будет стимулировать поставщиков услуг делать процедуру отписки максимально простой и прозрачной.