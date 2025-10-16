Пенсионерам напомнили о праве на дополнительную выплату за иждивенцев

Депутаты Госдумы напомнили пенсионерам, что они могут получать дополнительную выплату к страховой пенсии, если заботятся о нетрудоспособных родственниках. Об этом сообщил Александр Якубовский.

«Размер доплаты зависит от количества иждивенцев и не может быть установлен более чем за трех человек. В 2025 году фиксированная выплата к страховой пенсии по старости составляет 8907 рублей 70 копеек», – отметил депутат, передает RT.

По его словам, для оформления выплаты необходимо обратиться в отделение Социального фонда РФ с заявлением и документами, подтверждающими наличие на иждивении детей, внуков, супругов или родителей, не способных к работе.

Размер выплаты зависит от числа иждивенцев: за одного человека положено около 2969 рублей в месяц, за двух – примерно 5939 рублей, а за троих – около 8907 рублей. При этом эти суммы не учитывают региональные коэффициенты и дополнительные надбавки для отдельных категорий пенсионеров.

Ранее сообщалось, что в ноябре планируется повышение пенсий для граждан, которым в октябре исполнилось 80 лет. Также с начала следующего месяца пенсии в полном размере, включая все принятые индексации, будут получать граждане, уволившиеся в октябре. Ранее «ФедералПресс» сообщал, кто получит надбавку к пенсии в октябре