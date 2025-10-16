Россияне стали есть больше хлеба, несмотря на его подорожание

В нынешнем году россияне стали покупать больше хлеба. Об этом говорят результаты исследования одного из специализированных ресурсов. За период январь - сентябрь потребление увеличилось на 8%. При этом хлеб наш насущный, как и остальные продукты питания, дорожает. По данным Росстата, только летом цены на него увеличились на 9-13,5% в зависимости от сорта. Почему это происходит на фоне завидных урожаев зерновых?

В последнее время рост цен на хлеб не вызывал особых волнений у населения. Канули в прошлое хлебные карточки и «голодающее Поволжье» – и чего тогда переливать из пустого в порожнее? И вообще, считается, что хлеба россияне стали потреблять значительно меньше. По образу и подобию европейцев переключились на здоровое питание – на разные морковные и капустные салаты.

Однако результаты исследования показывают, что хлеб для многих наших сограждан по-прежнему остается «всему голова», ведь 8% роста - это существенная цифра. За период с января по сентябрь 2025 года покупки ржаного хлеба увеличились на 20%, белого пшеничного на 12%, хотя интерес к багетам и «бородинскому» соответственно снизился на 23 и 9%. Но в общем и целом — все равно рост на 8%...

И это при том, что стоимость хлеба не стоит на месте. Эксперты отмечают, что «бородинский» подорожал в среднем на 17%, до 68 рублей, белый - на 14%, до 57 рублей, а лаваши стоят 82 рубля, прибавили 22%. Что, конечно же, вызывает вопросы у покупателей. Отчего дорожает хлеб, если наша держава по праву считается мировым лидером в экспорте? Почему на внутреннем рынке он дорожает?

Даже в нынешнем, не самом удачном по погоде году, собрано порядка 132 миллиона тонн зерновых, а общий прогноз в 135 миллионов тонн (из них 90 миллионов пшеницы) по-прежнему сохраняется.

- По потреблению хлеба существуют рекомендации Минздрава – 96 килограммов в год на человека, - сообщил нам президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон. - В прошлом и позапрошлом годах на душу населения получалось больше: 115-116 килограммов. То есть в среднем около 300 граммов в день на человека. Есть разные категории людей, которые больше съедают хлеба, и есть регионы, где его потребление выше. Кстати, это информация к размышлению региональным властям. Если норма превышена, то должны обратить внимание – по какой причине? То ли много малообеспеченных жителей, у которых хлеб в структуре питания занимает конкретное место, то ли в торговле ограниченный ассортимент продуктов и его нужно расширять.

- Тем не менее, у россиян возникают вопросы к цене. Уж, казалось бы, хлеб в России не должен дорожать, как все остальные продукты. Но при наших рекордах в валовых сборах зерновых он, тем не менее, дорожает…

- Связь между ценами на зерно и на хлеб очень слабая, потому что есть промежуточное звено – мука. Если, допустим, на зерно цены выросли на 10%, то на готовый хлеб – на 1%. Посмотрите, что входит в себестоимость производства хлеба. Сырье (зерно) дорожает, это понятно. В условиях дефицита кадров увеличивается фонд оплаты труда. Растут тарифы естественных монополий: газ, свет, вода. В некоторых регионах эта составляющая доходит до 7% в себестоимости производства хлеба – что существенно.

Далее - получили буханочку. Если при пекарне нет своей булочной, где она бы стоила значительно дешевле, в торговлю она поступает по оптовой цене. К ней продавцы добавляют свою наценку - ровно такую, при которой они могут ее продать. И уже эта цена красуется на торговых полках в магазинах.

- Но есть же ограничения торговых наценок, за этим вроде бы строго следят…

- Недавно в супермаркете купил плюшку за 42 рубля. Дома прочитал на ценнике, что весит она 50 граммов. Значит, 100 граммов 84 рубля, а один килограмм – 840. При ее максимальной себестоимости в 30-40 рублей за килограмм. Какую рентабельность имеет торговля с этого изделия? Сумасшедшую. Ведь хлебозавод ее продал не за 200-300 рублей, а за 50-60 за килограмм.

- А если потребовать, чтобы розничная торговля продавала ее не за 42, а, допустим, за 20 рублей?

- Это тоже астрономическая прибыль. Но ничего не получится, люди же покупают по 42 рубля. Рядом с супермаркетом нет пекарни, где она бы стоила эти 20 рублей.

- Что же делать? Как бороться с ростом цен? Это же касается и остальных продуктов питания.

- Ответ на рост цен – конкуренция. А в стране она очень низкая. Но хлеба у нас предостаточно и никто не отказывается от его покупок. Всегда купят, даже вместо чего-то.

Но есть и хорошие новости. На днях в Госдуму внесен законопроект о том, чтобы хлеб с истекшим сроком годности не везли на утилизацию или на свалку, как сегодня, а вполне легально использовались остатки. Например, на откорм животных. В Москве такие объемы составляют 70-75 тонн в сутки. Есть здесь и моральный фактор: хлеб, в который вложено столько труда, не выбрасывается на свалку.