В ЦБ россиянам порекомендовали держать деньги на рублевых депозитах

Россиянам лучше держать свои сбережения на рублевых депозитах, а не вкладываться в инструменты иностранных рынков, которые несут санкционные риски, рассказала директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова.

Как объяснила эксперт, несмотря на снижение ставок, они пока выше инфляции, поэтому депозиты в рублях остаются привлекательными.

"Если вкладываться в валютные инструменты, то возникают валютные риски, связанные с возможными колебаниями валюты", - отметила Елизавета Данилова, ее слова приводит РИА Новости.

В инструменты иностранных рынков не рекомендуется вкладываться потому, что они несут санкционные риски для россиян, пояснила директор департамента ЦБ.

Ранее "РГ" писала, что часть российских банков повышают ставки по рублевым вкладам.