В Госдуме объяснили, от чего зависит размер будущей пенсии

Важно говорить о пенсионных накоплениях не только в зрелом возрасте, но и в самом начале трудового пути. Размер будущей пенсии напрямую зависит от того, насколько рано человек начинает работать официально и делать страховые взносы.

Об этом в беседе с RT рассказал депутат Госдумы Александр Якубовский.

«В первую очередь необходимо оформлять официальное трудоустройство — именно с белой зарплаты идут пенсионные отчисления, формирующие страховую пенсию», — объяснил парламентарий.

Второй шаг, по его словам, добровольные взносы.

«Их можно делать самостоятельно через негосударственные пенсионные фонды или портал «Госуслуги», — подчеркнул собеседник RT.

Кроме того, как напомнил депутат, важно понимать, что на размер пенсии влияют трудовой стаж и количество пенсионных баллов, поэтому чем дольше и стабильнее официальная занятость, тем выше выплаты в будущем.

Стало известно, в какие даты россияне смогут получить пенсии в ноябре 2025-го

Ранее россиянам напомнили об изменении графика пенсий и пособий в ноябре.