Россиянам назвали причину для блокировки банковского счета

Финансовая организация может заблокировать счет клиента из-за перевода денежных средств подозрительному получателю, рассказал эксперт Андрей Бархота. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на источник.

Аналитик пояснил, что банки нередко блокируют счета даже у добросовестных граждан по ст. 115 ФЗ «О противодействии легализации доходов».

Этот закон направлен на предотвращение финансирования терроризма и отмывания преступных доходов, напомнил специалист. Крупные траты «всегда вызывают большие подозрения», особенно когда речь идет о переводе лицу, который не приходится родственником совершающему платеж человеку, уточнил эксперт.

Бархота заметил, что при необходимости следует разделить сумму и отправлять ее получателю не всю целиком, а частями.

Экономист предупредил, что нормативных сроков для разблокировки счета нет, банк может затянуть разбирательство до тех пор, пока не убедится в чистоте сделки.