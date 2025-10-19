Раскрыт средний размер страховой пенсии в России

Средний размер страховой пенсии в РФ в данный момент составляет чуть больше 24 тыс. рублей. Об этом в ходе беседы с журналистами РИА Новости рассказал доцент экономического факультета Российского университета дружбы народов (РУДН) Андрей Гиринский.

Как он отметил, после завершения переходного периода пенсионной реформы страховые пенсии будут выплачиваться женщинам и мужчинам, достигшим 60 и 65 лет соответственно. Но получать страховую пенсию будут только граждане, имеющие как минимум 15 лет трудового стажа и 30 пенсионных баллов.

18 октября председатель комитета Государственной думы РФ по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов выступил за упрощение алгоритма получения пенсионных накоплений, чтобы граждане могли распоряжаться средствами без сложных бюрократических процедур. Парламентарий обратил внимание, что с 2014 года в стране действует мораторий на перечисление денег на накопительную часть пенсии. В связи с этим вся сумма страховых взносов работодателя поступает на страховую пенсию.

По словам депутата, статус накопленных средств россиян оказался неопределенным. Более того, было ограничено предоставление гражданам единовременных выплат, так как эти деньги считаются частью общего бюджета и не могут быть выданы без решения государства.