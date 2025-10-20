Депутат Госдумы Говырин: Пенсии в ноябре выплатят раньше из-за праздников

В ноябре 2025 года график выплат пенсий россиянам будет скорректирован из-за праздничных дней. Пенсии, которые должны были прийти в начале месяца, начислят уже 1 числа, рассказали в Госдуме.

В России 4 ноября отмечается День народного единства. В 2025 году 1 число будет рабочим, а праздничные выходные продлятся с 2 по 4 число включительно.

Корректировка графика пенсий позволит россиянам получить выплаты без задержек. В Госдуме уточнили, что это распространяется и на тех, кто получает пенсию через банк, и на тех, кому ее привозят на дом или через почтовое отделение, сообщает РИА «Новости.

Также в ноябре некоторые категории граждан ожидает повышение пенсий. Будет проведен плановый перерасчет, но это будет не общая индексация для всех пенсионеров. Повышение коснется тех, у кого изменились условия или возникло право на специальные надбавки.

Так, прибавка пенсии в ноябре ожидает тех, кому исполнилось 80 лет, или кому поставили первую группу инвалидности. Фиксированная выплата вырастет вдвое до 19 129,40 р. также предусмотрена ежемесячная компенсация по уходу в размере 1314 рублей. Повышение производится автоматически, без подачи заявления.

Ранее был назван средний размер страховой пенсии в России. Он составляет более 24 тысяч рублей. Для получения страховой пенсии потребуется иметь не менее 15 лет трудового стажа и 30 пенсионных баллов. Пенсионеры, имеющие на попечении нетрудоспособных членов семьи, смогут получить дополнительную выплату.