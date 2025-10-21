Пенсионеры получат двойную выплату перед Новым годом

Пенсионерам, которые получают страховые выплаты, в декабре начислят двойную выплату.

Об этом изданию «ФедералПресс» сообщил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«В декабре пенсионеры, получающие страховые пенсии в первые 11 дней месяца, получат две выплаты: в начале декабря – страховую пенсию за декабрь, а в конце декабря – страховую пенсию за январь», – заявил экономист.

Как отметил Балынин, если в декабре 2025 года страховая пенсия российского пенсионера составит 25 237 рублей, то уже в январе ее сумма будет увеличена на 7,6%, что соответствует сумме примерно в 1 900 рублей. Таким образом, в начале декабря российским пенсионерам выплатят текущую сумму, а в конце декабря — уже обновленный размер пенсии, который составит 27 155,01 рублей.

Такой порядок связан с особенностями календаря: с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026-го в России ожидаются праздничные и выходные дни, что влияет на сроки выплаты пособий и пенсий, уточнил эксперт.