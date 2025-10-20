Ряду россиян повысят пенсии в ноябре

Профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов заявил, что плановый перерасчет пенсий для некоторых категорий россиян произойдет в ноябре. Об этом он сообщил в интервью агентству «Прайм».

Виноградов уточнил, что повышение выплат коснется не всех пенсионеров, а только тех, у кого изменились условия или подтвердилось право на специальные надбавки. В частности, пенсию увеличат россиянам, отметившим 80-летие в октябре.

Кроме того, прибавка ожидает тех, кому поставили первую группу инвалидности. Фиксированная выплата вырастет в два раза — до 19 129,40 рубля. В ноябре также поднимут пенсии у бывших работников летного состава гражданской авиации и угольной промышленности. Это произойдет в рамках ежеквартального перерасчета.

Ранее сообщалось, что пенсии в ноябре выплатят россиянам раньше из-за праздников. Об этом напомнил депутат Госдумы Алексей Говырин.