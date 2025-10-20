В России могут начать переписывать ценники: причины и последствия

Торговым сетям необходимо скорректировать цены на продукты и указать их стоимость исключительно за 1 кг или литр. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Абзац» заявил кандидат экономических наук Николай Кульбака.

Как отмечается, данный шаг предоставит потребителям возможность самостоятельно определять, что выгоднее приобрести и насколько увеличилась стоимость того или иного товара. Это также должно способствовать борьбе с явлением шринкфляции — уменьшением объема упаковки при сохранении прежней цены, подчеркнул собеседник.

Он выступил за введения закона, который обязывает торговые сети указывать цену за килограмм или литр товара. Кульбака отметил, что контроль за соблюдением маркировки должен осуществлять Роспотребнадзор.

Ранее сообщалось, что, по данным Росстата, рост потребительских цен в РФ с 7 по 13 октября составил 0,21% после повышения на 0,23% с 30 сентября по 6 октября, на 0,13% с 23 по 29 сентября, на 0,08% с 16 по 22 сентября. С начала месяца цены к 13 октября выросли на 0,41%, с начала года - на 4,72%.