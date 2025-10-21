Россиянам назвали минимальный размер страховой пенсии по старости в 2026 году

Минимальный размер страховой пенсии по старости в 2026 году составит 14 287 рублей, рассказала профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова. При этом она подчеркнула, что для назначения страховой пенсии необходимо иметь не менее 30 ИПК.

© Алексей Мальгавко / РИА Новости

«Поскольку стоимость одного индивидуального пенсионного коэффициента в 2025 году составила 145,69 рубля, а размер фиксированной выплаты к страховой пенсии — 8907,7 рубля, то на конец года минимальный размер страховой пенсии по старости составлял 13 278,4 рубля. После повышения на 7,6% он составит 14 287,49 рубля», — цитирует профессора ТАСС.

Как рассчитывается пенсия за советский стаж работы

Ранее в Росстате назвали зарплату среднестатистического россиянина.

Также пенсионерам назвали изменения, о которых они обязаны уведомлять Соцфонд.