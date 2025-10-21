Что делать, если банк требует подтвердить происхождение денег на вкладе

Банк действительно может попросить подтвердить источник денег на депозите, но такое случается в исключительных случаях.

Об этом в беседе с агентством «Прайм» рассказала эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Мария Иваткина, передает ИА DEITA.RU.

По ее словам, банк может запросить подтверждение происхождения средств, если есть признаки подозрительной активности, связанные с отмыванием денег, или же в случае крупных единовременных внесений.

Особенно, если сумма превышает внутренние лимиты, установленные банком, либо возникает подозрение, что пополнения происходят систематически — например, крупными суммами от третьих лиц или компаний.

Также причины для запроса могут быть связаны с поступлениями из-за рубежа или недостатком информации о клиенте. Если банк всё-таки обращается с требованием подтвердить источник денежных средств, рекомендуется уточнить у него, о какой именно операции идет речь и запросить полный перечень документов, которые нужно предоставить.

В процессе подготовки важно собрать доказательства, подтверждающие происхождение средств, к примеру, справку с работы, налоговую декларацию 3-НДФЛ, отчетность индивидуального предпринимателя, договоры, подтверждающие крупные сделки, а также возможные соглашения, свидетельства или налоговые отчёты.

Если клиент отказался бы предоставлять документы или затягивал бы процесс подтверждения, банк имеет право заблокировать счёт до выяснения всех обстоятельств, что обусловлено необходимостью соблюдения требований законодательства и предотвращения возможных рисков.