В «Яндекс такси» рассказали, на сколько вырос средний чек за поездки

Средний чек за поездки на такси за последние 12 месяцев вырос на 12%, сообщили ТАСС в "Яндекс такси".

Цены за поездки в сентябре 2025 года по отношению к сентябрю 2024 года увеличились на 7-8%, отметил руководитель сервиса "Яндекс Такси" Александр Аникин.

"За последние 12 месяцев средний чек на поездки увеличился на 12%. <...> При этом пользователи чаще всего замечают пиковые цены на поездки, которые зависят от того, сколько людей одновременно заказывает такси и сколько свободных водителей рядом. Эти колебания цены краткосрочные, часто они привязаны к массовым событиям, сезонности - и отражают ситуацию в этот момент времени", - рассказали в сервисе.

Кроме этого, в сервисе добавили, что в этом году в приложении появится новая функциональность, благодаря которой пользователи узнают реальную ситуацию, которая повлияла на стоимость заказа. На новом экране можно будет увидеть, сколько заказов такси в конкретной точке и какое число свободных водителей рядом. Например, если рядом 20 заказов и 10 машин, спрос превышает предложение, и цена временно повышается за счет автоматического возникновения повышающего коэффициента, отметили в "Яндекс такси". Базовые тарифы сервиса на подачу, минуты и километры при этом не меняются.