Россиянам назвали условия для приостановки выплаты пенсии

Выплата пенсии в России может быть приостановлена в отдельных случаях. Об этом сообщил RT юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

В частности, по российскому законодательство, это может произойти, если гражданин РФ не получал пенсию в течение шести месяцев подряд по различным причинам. Например, в случае, счет для получения пенсии был закрыт, а заявление со сведениями о новых реквизитах пенсионер не подал. Также приостановка выплат может произойти, если в территориальный орган СФР поступили документы о выезде пенсионера на постоянное жительство за границу.

Юрист добавил, что такие меры возможны не только в отношении страховой, но и пенсии по потере кормильца.

Ранее кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал, что перед Новым годом россияне могут получить сразу две пенсионные выплаты. Так, в начале декабря граждане получат страховую пенсию за декабрь, а в конце того же месяца — за январь.