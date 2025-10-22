Стало известно, каким будет МРОТ в 2026 году

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) превысит величину прожиточного минимума трудоспособного населения на 31,2% в 2026 году, рассказал во время пленарного заседания Госдумы замминистра труда и социальной защиты РФ Дмитрий Платыгин. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, рост МРОТ в 2026 году составит 20,7%, он достигнет 27 093 рублей. Это составляет 48% от медианной заработной платы в России за 2025 год.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании с членами правительства сообщил, что специалисты подготовили корректировки в действующее законодательство.

Глава кабмина заметил, что рост МРОТ будет способствовать увеличению заработных плат для 4,5 млн человек.

«Показатели необходимы для расчета и многих других выплат — это отпускные, больничные, а также соответствующие пособия», — разъяснил Мишустин.

Глава Минтруда РФ Антон Котяков констатировал, что ведомство «четко движется к выполнению поручений, которые дал президент России Владимир Путин». Он добавил, что МРОТ в размере 35 тысяч рублей к 2030 году «будет достигнут».