Силуанов пообещал повышение доходов россиян: какие категории граждан станут богаче

Россиян ждет масштабная индексация зарплат некоторых категорий работников, социальных выплат и пенсий в 2026 году. Это анонсировал министр финансов Антон Силуанов, представляя проект федерального бюджета на пленарном заседании Государственной думы. URA.RU рассказывает, кто может рассчитывать на повышение зарплат или выплат.

Индексация зарплат

В 2026 году зарплаты повысят на 7,6% некоторым россиянам. «В проекте бюджета в полном объеме заложено ассигнование на индексацию социальных обязательств. Так называемым указным категориям бюджетников оплата труда будет повышена с учетом прогнозированного темпа роста номинальной заработной платы», — сообщил Силуанов.

Также в проекте бюджета заложено ускоренное повышение МРОТ, который уже в следующем году составит 27 093 руб. Силуанов напомнил, что по поручению президента, правительство должно довести минимальную зарплату до 35 тысяч рублей к 2030 году.

Повышение выплат

Правительством заложено увеличение пособий ветеранам и инвалидам в размере 6,8%. Также повысится материнский капитал. Индексация прогнозируется по уровню инфляции.

Также будут проиндексированы страховые пенсии на 7,6% как для работающих, так и для неработающих пенсионеров. Силуанов отметил, что данная мера объединяет две индексации: стандартную, учитывающую уровень инфляции, и дополнительную, связанную с ростом заработных плат. В результате средний размер пенсии по старости к концу 2026 года составит 27 117 рублей в месяц.

Прожиточный минимум на 2026 год увеличится на 1,2 тысячи рублей и достигнет уровня в 18 939 рублей. Как подчеркнул глава Минфина, повышение этой величины приведет к автоматическому росту ряда социальных выплат и пособий, размер которых напрямую зависит от установленного прожиточного минимума.

Индексацию зарплат хотят сделать ежегодной

Председатель комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов выступил с предложением закрепить на законодательном уровне обязательную ежегодную индексацию заработных плат для всех сотрудников в России. Как сообщил Нилов, соответствующий механизм планируется внести в Трудовой кодекс РФ, чтобы индексация распространялась как на работников бюджетной сферы, так и на сотрудников коммерческих организаций.

По мнению депутата, индексацию следует проводить ежегодно после официального определения уровня инфляции за предыдущий год, то есть не ранее 1 февраля.

Парламентарий отметил, что с учетом инфляционных процессов заработная плата должна ежегодно увеличиваться независимо от отрасли и формы собственности работодателя — будь то бюджетная, коммерческая или некоммерческая организация. Нилов уточнил, что в настоящее время совместно с юридическими специалистами ведется работа над формулировками поправок к Трудовому кодексу. Ожидается, что новые нормы не только возложат на работодателей обязанность по индексации, но и обеспечат реальное повышение доходов граждан.