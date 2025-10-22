Желающим инвестировать в золото россиянам дали совет

Золото остается долгосрочным вложением, которому отдают предпочтение консервативные инвесторы. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил зампред комитета по экономической политике Михаил Делягин.

Он отметил, что инвестиции в золото требуют горизонта планирования от одного до трех лет из-за большого разрыва между ценой покупки и продажи.

«Внутренние колебания могут быть пугающими, но общая тенденция последних лет очевидна. Это вызвано растущей либеральной неадекватностью, то есть обслуживающей финансовых спекулянтов бюрократией перед новой экономической реальностью, для которой еще нет даже теории», — сказал Делягин.

В таких условиях, по его словам, рискованные инвесторы идут в криптовалюты, консервативные — в золото, обеспечивая его удорожание, а остальные — «в убытки».

Также Делягин прокомментировал недавнее снижение стоимости золота на 6,3 процента 21 октября. Он связал это с желанием инвесторов зафиксировать прибыль после предыдущего роста до почти 4400 долларов за тройскую унцию.