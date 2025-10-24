Россиянам напомнили о досрочном получении пенсии в ноябре

Часть пенсионеров в России получат ноябрьскую пенсию досрочно. Об этом предупредили в Соцфонде.

Досрочно получат выплаты те граждане, что получают пенсию третьего-четвертого числа. Им перечислят деньги в субботу, первого ноября. Это затронет все виды пенсии, включая страховые и социальные, накопительные, пенсии по старости и по инвалидности.

С 5 числа доставка пенсий через банки возобновится по стандартному графику. А пенсионеров, которые получают деньги через «Почту России», выплаты ждут по графику — почтальоны начнут разносить пенсии с 3 по 25 ноября.