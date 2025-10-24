Россияне нашли альтернативу длинным вкладам

Во втором квартале 2025 года рынок ЗПИФов недвижимости продемонстрировал ускорение роста: объем активов превысил 725 миллиардов рублей, увеличившись на 8% за квартал и более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Выплаты пайщикам за этот период достигли 21,7 миллиарда рублей — в два раза больше, чем во втором квартале, и в 2,5 раза превышают показатели прошлого года, сообщает ИА DEITA.RU.

Основным фактором роста рынка ЗПИФов стал сниженный доход по длинным банковским депозитам и изменение предпочтений частных инвесторов, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Он отметил, что фонды для широкой аудитории выросли за квартал на 11,2%, тогда как для квалифицированных инвесторов — лишь на 4,6%.

«Коммерческая недвижимость стала понятным инструментом для частных инвесторов, приносящим около 12% годовых, в отличие от аренды жилья, которая дает примерно 5–6%», — пояснил эксперт.

Переток средств в ЗПИФы усилил спад ставок по депозитам крупнейших банков. Скорость снижения длинных депозитных ставок превышает таковую по краткосрочным, и на данном фоне ЗПИФы недвижимости становятся привлекательной альтернативой для получения стабильного купонного дохода с известным уровнем риска, отмечает эксперт.

Ограниченность альтернативных вариантов и закрытые внешние рынки дополнительно усиливают этот эффект. По мнению Чернова, приток инвестиций в паевые фонды будет ускоряться при дальнейшем снижении ключевой ставки ЦБ. Наибольший эффект ожидается при ставке около 14–14,5% и доходностях по длинным депозитам не выше 12,5–13% во втором и третьем кварталах 2026 года.