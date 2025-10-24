Выяснилось, как могут измениться доплаты пенсионерам старше 70 лет

Депутаты одной из фракций Государственной Думы ФС РФ намерены представить законопроект, направленный на установление прогрессивной шкалы доплат для пожилых граждан старше 70 лет.

Документ, оказавшийся в распоряжении РИА «Новости», предусматривает значительное увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии по возрасту и инвалидности. Рассмотреть инициативу в парламенте планируется 24 октября 2025 года.

Законопроектом предлагается внести поправки в Федеральный закон «О страховых пенсиях», согласно которым для людей, достигших 70-летнего возраста или имеющих инвалидность I группы, фиксированная выплата к пенсии по старости увеличится на 100 процентов. Для граждан, отметивших 80-летие, предусмотрено повышение на 200 процентов, а для тех, кому исполнилось 90 лет, — на 300 процентов.

В пояснительной записке уточняется, что базовая сумма фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости в 2025 году составляет 8,9 тысячи рублей. На этой основе предлагается установить единый механизм дополнительного начисления, предусматривающий рост выплат в зависимости от возраста пенсионера: с 70 лет — вдвое, с 80 лет — втрое, с 90 лет — вчетверо по сравнению с базовой суммой.

Авторы инициативы обращают внимание, что право на получение повышенной выплаты должно быть предоставлено всем пенсионерам, включая тех, кто получает социальную пенсию по старости, по инвалидности или по случаю потери кормильца. По их словам, действующее законодательство предусматривает надбавку лишь с 80 лет и только для определенной категории граждан, что приводит к социальному неравенству и оставляет без дополнительной поддержки многих пожилых людей. Новый законопроект должен устранить этот дисбаланс и закрепить справедливый, прогрессивный порядок повышения пенсионных выплат.