Эксперт раскрыл, что делать, если стоимость товара на ценнике и кассе различна

Если на полке в супермаркете указана одна цена, а на кассе выясняется, что она выше, — это нарушение прав потребителя. Об этом в интервью RT сообщил управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк.

По его словам, зачастую такие ситуации возникают из-за ошибки персонала, однако случается и так, что магазины специально занижают ценники, рассчитывая на невнимательность покупателей. При этом стоит помнить, что цена на товаре, размещенном на полке, является публичной офертой, подчеркнул эксперт.

«То есть официальным предложением купить товар по указанной цене. Это значит, что магазин обязан продать товар по цене, указанной на ценнике, даже если на кассе пробивается более высокая сумма», — отметил Березнюк.

Закон в данном случае будет на стороне покупателя, поэтому можно требовать продажи товара по указанной на ценнике стоимости, добавил он.

Бизнес-аналитик Сурен Заринян до этого назвал популярные приемы, которые заставляют больше тратить в магазинах.

Одна из самых известных уловок — установка цен, оканчивающихся на «9»: 199, 399, 999 рублей. Мозг читает цифры слева направо и воспринимает цену 399 как значительно меньшую, чем 400, хотя разница — символическая.