Роднина объяснила, почему россияне недовольны пенсией

Депутат Госдумы Ирина Роднина объяснила, почему россияне не могут быть довольны пенсией. Как сообщает «Абзац», она отметила, что из-за постоянно растущих потребностей людей всегда будут не устраивать их доходы.

Трехкратная олимпийская чемпионка напомнила, что полностью рассчитывать на пенсию в старости нельзя, поскольку это все же не зарплата. Вместе с тем нет ни одного приема, чтобы люди не приходили с просьбами обратиться в Пенсионный фонд, чтобы «разобраться».

«Так что говорить, что ты доволен (не приходится — прим. ред.). Многие и зарплатой своей недовольны. Слова "доволен" и "устраивает" — это совсем не к тем деньгами, которые человек получает», — заявила Роднина.

Напомним, что в августе Роднина также сказала, что пенсия — это не зарплата. Она посоветовала молодому поколению задумываться об этих выплатах пораньше и становиться самостоятельными.