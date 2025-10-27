Родители могут отменить покупки, сделанные их детьми онлайн

Второй кассационный суд подтвердил право родителей отменять покупки, совершенные их детьми через совместный аккаунт в том или ином интернет-магазине. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Речь идет об истории жительницы Москвы, чья полуторагодовалая дочь случайно нажала в личном кабинете одного из приложений кнопку "к оформлению". В результате ребенок подтвердила покупку 102 товаров, находившихся в корзине. Женщина пыталась отказаться от покупок, но продавцы сразу после оформления передали товары на сборку и отправку. В результате москвичке не удалось быстро урегулировать ситуацию.

Позднее продавцы потребовали от женщины заплатить за доставку товаров и их хранение в пункте выдачи. На этом фоне россиянка обратилась в суд, надеясь оспорить данное требование, но инстанция не поддержала ее иск.

Суд первой инстанции отметил, что москвичка пыталась решить вопрос через техническую поддержку магазина, в то время как ей следовало отправить соответствующее письмо на официальную электронную почту. Тем не менее на сторону покупательницы встал Второй кассационный суд. В материалах дела подчеркивается, что истец, узнав об ошибке, незамедлительно отказалась от покупки товаров и направила претензию в соответствии с правилами.