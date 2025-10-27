Стало известно, сколько зарабатывают курьеры за день в Москве

Средний заработок курьера в Москве составляет 20,5 тысячи рублей — это самый высокий показатель в России. Данную статистику приводит платформа для автоматизации отношений с самозанятыми «Консоль».

Уточняется, что средний ежемесячный доход курьеров в России составляет около 48 тысяч рублей. Москва занимает первое место по числу работников — их в городе в 4,3 раза больше, чем в Санкт-Петербурге, а средний суточный чек в октябре 2025 года достиг 20,5 тысячи рублей, что является максимальным показателем по стране.

Спрос на курьеров растет и в Санкт-Петербурге: за год количество исполнителей увеличилось на 268 процентов, при этом средний чек колеблется от 5 до 13 тысяч рублей в сутки. Третье место по числу активных курьеров занимает Екатеринбург, где средний доход достигает 48 тысяч рублей в месяц.

— Мы видим, что рынок курьерских услуг становится одним из драйверов самозанятости в России. В 2025 году доставка — это один из самых популярных способов работы и подработки во всех регионах страны для тысяч исполнителей, — отметил менеджер проектов компании «Консоль» Артем Никитин в беседе с ТАСС.

Ранее совет улемов Духовного управления мусульман выпустил фетву, запрещающую доставщикам перевозить алкоголь, свинину, азартные игры, идолов и предметы языческого культа.